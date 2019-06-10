"Коп" сбил ребенка в Конотопе: врачи рассказали о состоянии мальчика

Полицейский сбил ребенка в Конотопе Сумской области на прошлой неделе. Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе. Сейчас 10-летнего Артема отключили от аппарата искусственного дыхания. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам врачей, состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное. Температуры у него нет, но в результате наезда он получил травмы головы, груди и брюха.

Мальчик по-прежнему находится в областной больнице и там ждут нейрохирурга, который определит состояние ребенка и скажет, готов ли он для транспортировки в киевскую детскую больницу "Охматдет".

"Коп" сбил ребенка в Конотопе

Водитель-полицейский, который был за рулем служебного авто руководителя местной полиции, остался за решеткой на два месяца. Адвокаты просили отпустить полицейского под домашний арест, но судья принял сторону прокурора.

Вечером в пятницу, 7 июня, полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, но экспертиза показала, что он был трезвым

Мы также писали о том, что наезд авто начальника полиции на ребенка в центре Конотопа вызвал серьезный резонанс в обществе. Сила удара была такой, что мальчик отлетел на несколько метров.

Ранее сообщалось, что мать сбитого "копом" мальчика в Конотопе нанимала два года назад киллера для своего мужа.