"Коп" сбил ребенка в Конотопе: момент ЧП попал на камеры (видео)

Наезд авто начальника полиции на ребенка в центре Конотопа, который произошел 7 июня, вызвал широкий резонанс в обществе. Появилось видео с момента инцидента, снятое камерой наблюдения. Об этом сообщает ТСН.

На кадрах видно, как машина сбивает 10-летнего мальчика, который выбежал на пешеходный переход.

Сила удара была такой, что ребенок отлетел на несколько метров и упал на асфальт.

Фото: скриншот

После наезда врачи прооперировали мальчика, ему удалили селезенку.

Фото: скриншот

Как рассказал начальник полиции Сумской области Николай Лушпиенко, за рулем автомобиля был сержант полиции. Водителя задержали и сообщили о подозрении в нарушении ПДД.

По словам заместителя начальника полиции Сумской области Владимира Бабича, было принято решение об отстранении начальника управления.

"Но следует понять - это не наказание за ДТП", - отметил он.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, что по словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу, когда начался ливень, и попал под колеса машины. Ребенка тут же понесли в больницу, расположенную рядом, не ожидая прибытия скорой.

Как сообщалось ранее, недавно под Киевом патрульные сбили ребенка на "зебре".

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