Коньяк, отбеливатель и навоз: как политики хотят лечить коронавирус

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 9 866 человек, из которых 250 скончались. Во всем мире количество зараженных превысило 3,1 миллиона человек. При этом больше всего больных COVID-19 находится в США – более 1 миллиона человек. Мировые политики дали неожиданные советы касательно лечения коронавируса.

Президент США Дональд Трамп предложил использовать мощный свет для уничтожения COVID-19.

"Итак, мы ударим по телу сильным светом – это может быть ультрафиолетовый или просто очень мощный свет. А потом мы перенесем свет внутрь тела, либо через кожу, либо каким-то другим способом", - заявил американский президент.

Он также предложил делать инъекции дезинфицирующих средств. Трамп отметил, что отбеливатель может убить вирус в слюне или респираторных жидкостях в течение пяти минут, а изопропиловый спирт может убить его еще быстрее.

Мэр Найроби, столица Кении, Майк Сонко включил премиальный коньяк Hennessy в список необходимых продуктов на время эпидемии. При этом он подчеркнул, что это не просто коньяк, а санитайзер для горла.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил пить каждый день водку по 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, то есть по 100-125 грамм водки.

Депутат от правящей Индийской народной партии Суман Хариприя заявила, что коровья моча и навоз помогают в лечении смертельных заболеваний, включая рак, поэтому они должны справиться и с коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что ученые назвали простейший способ профилактики COVID-19.