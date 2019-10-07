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Конвульсий было много: участник Танцев со звездами разозлил Кухар

STYLERТелешоу    07.10.2019 - 18:58
Конвульсий было много: участник Танцев со звездами разозлил Кухар
Танцы со звездами (Коллаж РБК-Украина)

Катерина Кухар жестко раскритиковала участника Танцев со звездами

В воскресенье, 6 октября, состоялся седьмой эфир Танцев со звездами, в котором звезды обменивались партнерами и танцевали в необычном для себя амплуа. По правилам проекта, в седьмом выпуске никто из пар проект не покидает, а все результаты голосования суммируются с результатами следующего, восьмого выпуска.

Однако одна пара оказалась под угрозой вылета – в зону риска попали Елена Кравец и Михаил Кукуюк. В седьмом эфире Михаилу Кукуюку выпало танцевать с Илоной Гвоздевой. Они исполнили сексуальную самбу. Михаил воплотил образ сумасшедшего профессора, который создал себе подругу.

Выступление Михаила Кукуюка сильно не понравилось судьям. Влад Яма практически впервые похвалил его танец, хотя без критики тоже не обошлось.

"Миша, ноги уже начинают слушаться, но и конвульсий было пока было много", - сказал Влад Яма.

А вот Катерину Кухар выступление Кукуюка просто разозлило. Она раскритиковала его выступление и показала табличку с цифрой "2".

"Михаил, за что вы так не любите танцы? Я сегодня буду вашей Фемидой. Оценка вместо тысячи слов", - сказала Кухар.

Франсиско Гомес отметил, что звезда фильма "Свингеры", конечно не танцор, но замечательный и трудолюбивый артист.

Михаил Кукуюк и Илона Гвоздева (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

Елена Кравец воплотила на паркете образ Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе" и станцевала страстный вальс с Дмитрием Дикусаром под хит It's a man' world. Ее выступление судьи тоже оценили не очень высоко.

Елена Кравец и Дмитрий Дикусар (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

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