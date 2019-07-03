Концлагерь для благородных собак: под Одессой обнаружили живодерню

В Одесской области, по соседству с селом Ивановка, где произошла трагедия с 11-летней Дарьей Лукьяненко, обнаружили настоящую живодерню для породистых собак. К волонтерам, которые занимались поисками девочки, обратились жители села Бараново. Они просили спасти от голодной смерти десятки породистых собак, которых удерживает местный житель силой. В питомнике были замечены алабаи, овчарки и курцхаары.

Волонтеры через несколько дней после того, как закончились поиски Дарьи Лукьяненко, обратились к зоозащитникам и наведались в село Бараново, где обнаружили настоящий концлагерь для животных. Заводчик содержит породистых собак в полной антисанитарии, морит голодом и регулярно избивает. Несчастные животные, которые смогли вырваться на волю, приходили к соседям в поисках еды и некоторые просто падали и умирали у селян на глазах.

Как рассказали соседи, собак там содержат на продажу, а тех, кого не удалось продать – просто погибают в жутких условиях. В прошлом году в вольерах содержалось около 80 собак, потом их стало около 60, а на данный момент их уже 28. Зимой собаки так озверели от холода и голода, что вырвались на улицу и бросились к школе, где начали рычать на детей. Некоторых пришлось пристрелить.

В Одесской области обнаружили жуткий питомник с породистыми собаками (скриншоты из видео)

Селяне неоднократно обращались в полицию и к местным властям, но в помощи им отказали. Кроме того, в соседнем доме живет голова сельсовета, но она упорно делает вид, что ничего не замечает.

Как рассказали волонтеры изданию "Факты", они устроили рейд в этот концлагерь вместе с полицией. Сначала хозяин животных попытался с ними спорить, но под давлением отдал зоозащитникам сначала 17 животных, потом еще 11. На него составили полицейский протокол.

"Это 21 изможденный алабай и еще 7 малышей, все они нуждаются в срочной ветеринарной помощи. Однако прежде всего их нужно элементарно откормить. В противном случае большинство особи попросту не доживут до визита к врачу", - рассказали волонтеры.

Четырех собак удалось пристроить в Одессе, еще одного алабая хотят забрать в Киев. Выяснилось, что в питомнике находились и похищенные животные. Жительница Одессы узнала своего пса, который пропал 6 лет назад. Когда она приехала, собака сначала не узнала ее, а потом кинулась к ней и из глаз у нее катились слезы.

В Одесской области нашли концлагерь для породистых собак (YouTube/Зоотроп)

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