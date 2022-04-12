Контрацепция во время войны: что очень важно знать женщинам

Женщины, которые точно знают, что они не будут рожать в любом случае. Обдумайте, пожалуйста, что вы будете с тем делать. Вы можете забеременеть и остаться без медицинской помощи. Вы можете оказаться в стране, где прерывание беременности запрещено законом, и это невозможно будет в принципе.

Прерванный половой акт - это игра с судьбой. Не рекомендуется!

Календарный и симптотермальный метод - не метод, если вы не имеете большого опыта. Кроме того, во время таких стрессов, организм может творить странные вещи с циклом, в том числе. Поэтому не рекомендуется!

Презервативы

Подходят в принципе всем. Имеют не плохую защиту. Однозначно является методом выбора при малейших сомнениях в партнере.

Гормональные методы контрацепции, однозначно имеют место быть как наиболее надежный метод. Метод не страшен и иногда является именно методом выбора! Если вы давно рассуждали об этом методе, возможно стоит начать.

Сюда мы относим - КОК, чисто прогестины (минипили) и гормональную спираль. Метод требует консультации врача! Осмотр, анализы могут быть не обязательно!

А сбор анамнеза и консультация обязательно! Потому что, например, если женщина много и давно курит. Гормональная контрацепция может вызвать тромбоз и плохие последствия.

Местные средства контрацепции

Это средства, химические, которые вводятся во влагалище перед половым актом. Могут быть в виде крема, свечей, таблеток. Метод вызывает дискуссию в медицинском сообществе. Есть сторонники и женщины с хорошим опытом использования. Есть противники.

Экстренная контрацепция

Препарат для исключительных случаев и не может быть использован часто. Только есть риски и опасности. Есть огромное количество побочных действий. При возможности надо задействовать врача для назначения. Надо контроль возможного наступления беременности после использования.

Препаратов в аптечной сети два. Действующее вещество Левоноргестрел в обоих препаратах. Но разная дозировка. Препараты совместимы с ГВ. Ким этих препаратов, может быть использован любой кок, только надо посчитать дозу єнілестрадіолу должно быть 0.1 мг Это от 3 до 5 таблеток одномоментно, в зависимости от препарата. Через 12 часов повторить прием. Не совместимо с ГВ.