Контакт с зараженными не нужен: ученые нашли главный способ распространения коронавируса

Эпидемия коронавируса произошла не только из-за контакта здоровых людей с носителями вируса, но и из-за фекально-орального механизма передачи инфекции. Об этом в своем отчете заявили китайские ученые.

По данным исследователей, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей. Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей. Об этом сообщает Bloomberg.

До текущего момента пока не установлено, сколько вирус может жить вне организма.

Напомним, ранее ученые установили, что инкубационный период при инфицировании коронавирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток. Сообщается, что власти провинции проинформировали, что у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания, вызванного коронавирусом, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.

Также, 23 февраля был назван центр европейской эпидемии коронавируса. Меньше чем за сутки в этой стране было выявлено более 111 заболевших.