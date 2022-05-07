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Как есть консервы во время войны и не отравиться: какие их них самые опасные

Как есть консервы во время войны и не отравиться (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине уже зафиксировали несколько случаев ботулизма из-за употребления продуктов с ботулотоксинами. Чаще всего заражение происходит из-за употребления продуктов домашнего консервирования или вяленых и копченых продуктов в домашних условиях.

Как проявляются симптомы ботулизма, какие способы есть предотвращения заражения – читайте в Styler ниже.

Что такое ботулизм

Ботулизм – тяжелое пищевое отравление, вызывается употреблением продуктов с ботулотоксинами. Последствия заражения могут быть очень тяжелыми, и в некоторых случаях даже приводят к смерти.

Где бывают ботулотоксины

Испорченные домашние консервы – с мясом, рыбой, реже – из овощей.

Консервированные продукты, которые были приготовлены с нарушением технологий (плохо вымыты, неправильно термически обработаны, простерилизованы).

Вяленые и копченые продукты, которые были приготовлены с нарушением технологий.

Получить отравление можно и при употреблении консервации, которая приготовлена в промышленных масштабах.

Первые симптомы при отравлении

  • Сильная жажда
  • Сухость слизистых оболочек
  • Ощущение "комка" в горле
  • Сильная головная боль
  • Головокружение
  • Бессонница
  • Повышение температуры тела
  • Слабость в мышцах, быстрая утомляемость
  • Тошнота, рвота, вздутие живота, запоры

Первые симптомы обычно возникают через 12-24 часа после заражения. В редких случаях они возникают позже. Если вовремя не принять необходимые меры, то больного немедленно госпитализируют.

Чем быстрее развиваются симптомы и чем они сильнее выражены – тем тяжелее поражение организма. Длительная интоксикация может вызвать острую дыхательную недостаточность, расстройство вегетососудистой системы, парез кишечника.

Как уберечь себя и близких

Проблема консервации с ботулотоксинами в том, что продукты совершенно не отличаются по запаху, вкусу или цвету от совершенно нормальных. Обнаружить некачественную пищу очень трудно. В условиях войны столкнуться с продуктами, которые вызывают сильное отравление – очень легко.

Категорически нельзя:

  • Употреблять продукты из раздутых банок, из банок с раздутыми крышками (даже немного)
  • Мясо, рыбу или овощи – если крышка вздулась.
  • Если из банки что-то вытекает
  • Консервы, которые были неплотно закрыты
  • Продукты с необычным или неприятным запахом
  • Консервацию, которая стоит более 12-24 месяцев.

Не стоит покупать консервацию или домашние заготовки на стихийных рынках. А также стоит очень внимательно отнестись к копченым, вяленым, сушеным рыбе или мясу. Не рискуйте, если вы не уверены в качестве продукта.

Не употребляйте продукты, если не уверены в том, что их изготовили, хранили или транспортировали с соблюдением всех правил.

Перед употреблением мясных и рыбных консервов домашнего приготовления, проведите термическую обработку. Токсин ботулизма погибает при температуре 80 градусов уже через 5-25 минут (зависит от продукта). А при температуре 100 градусов – достаточно 5-10 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как отличить полезные консервы от вредных, и какие нужно выбросить сразу.

А также мы писали о том, почему домашняя консервация может стать "бомбой" замедленного действия.

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