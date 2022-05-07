Как есть консервы во время войны и не отравиться: какие их них самые опасные

Что такое ботулизм

Ботулизм – тяжелое пищевое отравление, вызывается употреблением продуктов с ботулотоксинами. Последствия заражения могут быть очень тяжелыми, и в некоторых случаях даже приводят к смерти.

Где бывают ботулотоксины

Испорченные домашние консервы – с мясом, рыбой, реже – из овощей.

Консервированные продукты, которые были приготовлены с нарушением технологий (плохо вымыты, неправильно термически обработаны, простерилизованы).

Вяленые и копченые продукты, которые были приготовлены с нарушением технологий.

Получить отравление можно и при употреблении консервации, которая приготовлена в промышленных масштабах.

Первые симптомы при отравлении

Сильная жажда

Сухость слизистых оболочек

Ощущение "комка" в горле

Сильная головная боль

Головокружение

Бессонница

Повышение температуры тела

Слабость в мышцах, быстрая утомляемость

Тошнота, рвота, вздутие живота, запоры

Первые симптомы обычно возникают через 12-24 часа после заражения. В редких случаях они возникают позже. Если вовремя не принять необходимые меры, то больного немедленно госпитализируют.

Чем быстрее развиваются симптомы и чем они сильнее выражены – тем тяжелее поражение организма. Длительная интоксикация может вызвать острую дыхательную недостаточность, расстройство вегетососудистой системы, парез кишечника.

Как уберечь себя и близких

Проблема консервации с ботулотоксинами в том, что продукты совершенно не отличаются по запаху, вкусу или цвету от совершенно нормальных. Обнаружить некачественную пищу очень трудно. В условиях войны столкнуться с продуктами, которые вызывают сильное отравление – очень легко.

Категорически нельзя:

Употреблять продукты из раздутых банок, из банок с раздутыми крышками (даже немного)

Мясо, рыбу или овощи – если крышка вздулась.

Если из банки что-то вытекает

Консервы, которые были неплотно закрыты

Продукты с необычным или неприятным запахом

Консервацию, которая стоит более 12-24 месяцев.

Не стоит покупать консервацию или домашние заготовки на стихийных рынках. А также стоит очень внимательно отнестись к копченым, вяленым, сушеным рыбе или мясу. Не рискуйте, если вы не уверены в качестве продукта.

Не употребляйте продукты, если не уверены в том, что их изготовили, хранили или транспортировали с соблюдением всех правил.

Перед употреблением мясных и рыбных консервов домашнего приготовления, проведите термическую обработку. Токсин ботулизма погибает при температуре 80 градусов уже через 5-25 минут (зависит от продукта). А при температуре 100 градусов – достаточно 5-10 минут.