Без консервантов и антибиотиков: как выбрать качественное куриное мясо

Куриное мясо – одно из наиболее популярных в рационе украинцев. Оно является основой разных блюд, и полезным дополнением для ежедневного здорового питания. Но весомую роль в том, какие свойства будет иметь продукт для организма, играет то, насколько качественным является мясо.

В супермаркетах и на рынках сегодня большое разнообразие выбора куриного мяса. Важно, чтобы покупка была свежей и качественной. Как уточнила украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram, курица должна иметь определенный цвет, запах и структуру.

Специалист отмечает, что прежде всего нужно смотреть на наклейку на продукте, на срок годности и способ хранения. По ее словам, куриное мясо должно обязательно храниться при соответствующей температуре, в частности, на специально оборудованных полках-холодильниках или морозильных камерах.

"На полках в супермаркетах можно найти фасованную курицу в герметичных PET-лотках и в вакууме. Герметичный лоток и вакуум защищают от обветривания и попадания микроорганизмов, чтобы мясо оставалось мягким и сочным. Современные технологии подобные упаковки позволяют продлить срок хранения порядка до 7 дней при температуре от 0°C до + 4°C", - отметила Фус.

Отдельно нужно тщательно осмотреть внешний вид мяса курицы. Фус объясняет, что у качественного куриного мяса кожа чистая, без слизи.

Цвет кожи должен быть бледно-желтым с розовым оттенком и без синяков. По структуре курятина должна быть плотной, которая не расслаивается.

В то же время диетолог привела один из быстрых способов проверить срок годности мяса. Так, если в свежее мясо с усилием надавить пальцем, то вмятина довольно быстро разгладится. Если этого не случилось, такой продукт не свежий.

Кроме того, Фус объясняет, что при нажатии на мясо, из него не должна выделяться любая влага. Если она есть, это свидетельствует о том, что продукт заморозили повторно.

Диетолог не советует покупать мясо, если от куска слышно неприятный запах: химический или кисловатый.

"Если птица реализуется без упаковки, подключите обоняние. Запах мяса - отличный маркер свежести", - добавила диетолог.

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