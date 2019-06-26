В Конотопе внедорожник сбил женщину с ребенком: в том же "проклятом" месте (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

ДТП в Конотопе произошло на том же переходе, где ранее сбили 10-летнего мальчика

Автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Конотопе под Сумами. ДТП произошло в том самом месте, где 7 июня авто начальника полиции сбило мальчика, что вызвало широкий резонанс в обществе. И вот теперь - снова инцидент. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Внедорожник на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с 3-летней девочкой. Ребенок выпал из коляски прямо на дорогу.

Сообщается, что Софийка получила ушибы руки и ноги.

Камеры наблюдения на данном участке дороги зафиксировали происшествие.

В Конотопе на месте ДТП с 10-летним Артемом автомобиль сбил женщину с ребенком на "зебре" (Фото: скриншот)

Отметим, что местные жители уже четвертый год подряд требуют установить светофор или хотя бы "лежачего полицейского" возле "проклятого" перехода.

При этом их инициативы поддержали депутаты, которые уже выделили на это деньги... Впрочем, до сих пор ничего так и не установили.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, что две с половиной недели назад в Конотопе сержант на автомобиле начальника полиции наехал на 10-летнего Артема, который выбежал на пешеходный переход. Камеры наблюдения показали, что от удара мальчик отлетел на несколько метров и упал на асфальт. Школьник был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе 11 июня заместитель руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину на пешеходном переходе.

Также мы писали о том, что на днях в Киеве в Соломенском районе водитель иномарки наехал на ногу двухлетнему ребенку. Малыша госпитализировали в детскую больницу №1.