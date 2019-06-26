ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Конотопе внедорожник сбил женщину с ребенком: в том же "проклятом" месте (видео)

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 21:21
В Конотопе внедорожник сбил женщину с ребенком: в том же "проклятом" месте (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

ДТП в Конотопе произошло на том же переходе, где ранее сбили 10-летнего мальчика

Автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Конотопе под Сумами. ДТП произошло в том самом месте, где 7 июня авто начальника полиции сбило мальчика, что вызвало широкий резонанс в обществе. И вот теперь - снова инцидент. Об этом говорится в сюжете ТСН.  

Внедорожник на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с 3-летней девочкой. Ребенок выпал из коляски прямо на дорогу.

Сообщается, что Софийка получила ушибы руки и ноги.

Камеры наблюдения на данном участке дороги зафиксировали происшествие. 

 

В Конотопе на месте ДТП с 10-летним Артемом автомобиль сбил женщину с ребенком на "зебре" (Фото: скриншот)

Отметим, что местные жители уже четвертый год подряд требуют установить светофор или хотя бы "лежачего полицейского" возле "проклятого" перехода.

При этом их инициативы поддержали депутаты, которые уже выделили на это деньги... Впрочем, до сих пор ничего так и не установили.

 Видео: YouTube / ТСН

Напомним, что две с половиной недели назад в Конотопе сержант на автомобиле начальника полиции наехал на 10-летнего Артема, который выбежал на пешеходный переход. Камеры наблюдения показали, что от удара мальчик отлетел на несколько метров и упал на асфальт. Школьник был госпитализирован в тяжелом состоянии.  

Как сообщалось ранее, в Мариуполе 11 июня заместитель руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину на пешеходном переходе

Также мы писали о том, что на днях в Киеве в Соломенском районе водитель иномарки наехал на ногу двухлетнему ребенку. Малыша госпитализировали в детскую больницу №1.

Искалечил отец: мальчик под Одессой просит деньги на ампутацию ноги (фото) Дело Зайцевой: адвокаты сообщили о небольшом прорыве
Новости Украины ДТПСумская областьаварияпреступлениясбили
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь