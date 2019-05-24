Конкретно потеряла голову: Ани Лорак в нижнем белье возбудила фанатов

Ани Лорак удивила посвежевшим внешним видом
Ани Лорак восхитила поклонников новым снимком в нижнем белье, который она опубликовала на своей Instagram-странице. Поклонники отмечают, что развод с супругом Муратом Налчаджиоглу идет ей на пользу.
Исполнительница, недавно заинтриговавшая намеком на "новую жизнь", заметно посвежела и похорошела. На фото она запечатлена в белом атласном пеньюаре с кружевной вставкой на декольте.
Ани Лорак в нижнем белье восхитила поклонников (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники восхищаются цветущим видом и сексуальным образом, в котором украинская певица, гастролирующая и проживающая в России, предстала на недавном снимке.
А в Instagram-сторис певица выложила снимок из той же фотосессии, на котором она также позирует в соблазнительном образе. На певице надет белый бюстгальтер и такого же цвета рубашка.
Ани Лорак в нижнем белье восхитила поклонников (фото: instagram.com/anilorak)
В комментариях фолловеры не перестают восхищаться образом дивы, говоря что Каролина "конкретно потеряла голову".
Ани Лорак в нижнем белье восхитила поклонников (скрин: instagram.com/anilorak)
Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".
К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.