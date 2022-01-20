Конец зимы 2022 перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову: найдите себя в списке!

Телец

Хотя в начале февраля у вас может не быть должного настроя взяться за накопившиеся дела, но как добрые феи, вмешаются звезды. Настроение улучшится и вы сможете понять, как можно в целом улучшить свою жизнь.

Астрологи рекомендуют не откладывая приступать к преобразованиям и прислушиваться к любой интересной информации. У вас появится шанс узнать нечто важное, и выгодно это знание использовать.

Благоприятные дни для Тельца в феврале: 1, 3, 10, 11, 16, 20, 23, 24.

Неблагоприятные дни: 4, 6, 13, 14, 18, 21, 27, 28.

Дева

Для вас лучшая тактика в феврале - на все говорить "да!" Предлагают повышение на работе - соглашайтесь, сменить работу - тоже соглашайтесь.

Не исключено, что в последний месяц зимы вы перестанете биться над своими проблемами в одиночку и найдете влиятельного покровителя. Немного усмирите свою гордость и согласитесь на помощь со стороны.

Благоприятные дни для Девы в феврале: 1, 2, 9, 11, 16, 20, 28.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 10, 14, 17, 18, 24, 25, 27.

Весы

В феврале удача в любом случае найдет вас, даже если вы будете от нее отмахиваться. Чтобы ни задумали - купить, получить или выиграть, все получится.

Астрологи советуют найти в себе силы для решения всех дел. Пора действовать, так что поменьше рассуждений и жалости к себе. Главная сфера для вас - работа, карьера. Тут вы сможете покорить вершины.

Благоприятные дни для Весов в феврале: 3, 4, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 27.

Неблагоприятные дни: 1, 2, 5, 10, 15, 16, 21, 28.

Водолей

Водолеям в феврале остается только ловить падающие с неба возможности. Вы будете любимцами судьбы, главное - не лениться.

Сейчас вам следует думать о карьере, поскольку столь удачного момента высоко взлететь может и не быть еще долго. Предлагают новую работу или должность? Хватайтесь двумя руками.

Благоприятные дни для Водолея в феврале: 3, 7, 13, 14, 17, 20, 25, 26.

Неблагоприятные дни: 1, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 24.