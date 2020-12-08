Конец близок: эксперт рассказала, когда в Украине закончится эпидемия COVID-19

В Украине уже осенью 2021 года коронавирусная эпидемия полностью завершиться. Случаи заражения будут единичными, а вспышек эпидемии не ожидается и вовсе. Какие факторы повлияют на преодоление эпидемии, и почему в Украине она закончится именно следующей осенью – рассказала медицинский эксперт Валентина Маркевич.

По данным специалиста, к октябрю 2021 года у большинства людей в Украине выработается коллективный иммунитет. Маркевич об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24".

"Вакцинации однозначно быть. Нам осталось потерпеть до октября. Я делаю прогноз, что в следующем году, в октябре, уже все будет хорошо. Мы это переживем. Трудные времена пройдут. Самое главное – всем выжить", – заявила она.

Также эксперт уточнила, что к тому времени в Украине появится достаточное количество переболевших и вакцинировавшихся людей, чтобы можно было говорить о наличии коллективного иммунитета. Также медик уточнила, что инфекция, подобная коронавирусу, появляется раз в сто лет.

"В ХХ веке мы имели "испанку". Два года живет вирус. Я считаю, что два года достаточно для того, чтобы он "покосил" людей, сделал так называемый естественный отбор. Сила этого вируса будет падать", – отметила Маркевич.

Напомним, по данным ВОЗ, 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.

Также сообщалось, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.

Добавим, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что нет доказательств тому, что коронавирус в Европу попал с животными.