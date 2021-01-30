Кондратюк резко высказался о сделках "Квартала 95" и "Дизель Шоу" с росТВ: это извращение

Игорь Кондратюк резко раскритиковал заключение сделок руководством проектов "Квартал 95" и "Дизель шоу" с российским телеканалом "СТС Медиа", который запускает аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха" и будет транслировать контент концертного шоу от "Дизель Студио".

Продюсер и телеведущий признался, что его возмутили подобные контракты. Об этом передает "Телеграф".

"Как я уже неоднократно писал, отношусь к любым контактам со страной-агрессором - Российской Федерацией - резко отрицательно. И не важно, о какой сфере речь: теле-, шоу-, кинобизнес - исключения не делаю", - подчеркнул Кондратюк.

Он также высказал мнение, что контакты со РФ должны быть запрещены на государственном уровне.

"Эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 тысяч граждан. Эта страна ведет лживую подстрекательскую антиукраинскую пропаганду против всего украинского! Мы ведь хотим существовать как государство, а не мечтаем о статусе малороссийской губернии РФ?" - отмечает Кондратюк.

Телеведущий добавил, что с моральной стороны ему такие контакты - до тех пор, пока продолжается агрессия РФ против Украины - на любом уровне кажутся извращением.

"Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с россиянами сейчас - это как есть, простите, де**мо ложками", - возмущается он.

Ранее мы писали о том, что осенью Игорь Кондратюк представил украинский патриотический сериал о защитниках Донбасса и сделал заявление о россиянах, призвав разорвать все отношения.

Как сообщалось, украинское "Дизель шоу" покажут на российском телеканале, который находится под санкциями Украины - телешоу будет выходить в эфире с 8 февраля.