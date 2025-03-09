В якому віці немовлята починають розрізняти мову: нове відкриття вчених шокує

За словами дослідників, немовлята починають розрізняти звуки мови й пов'язувати їх з рухами губ та язика значно раніше, ніж це вважалося раніше. А саме - в три-чотири місяці.

Більш ранні дослідження показували, цей процес починається у віці між 6 та 12 місяцями, коли діти починають сприймати рідну мову. Однак нове дослідження показує, що здатність аналізувати звуки у малюків виникає значно раніше.

Вчені провели експеримент з немовлятами у віці від 4 до 6 місяців і вивчали з ними дві штучні мови: одну з губними звуками (наприклад Б та В), інша - з язичними (Д та З). Слова супроводжувалися картинками.

Потім малюкам показували відео, де людина вимовляла нові слова з вивчених мов. Діти довше дивилися саме на кадри, де артикуляція збігалася з тим, що вони вивчили раніше. Немовлята можуть сприймати мовлення вже від 3 місяців (фото: freepik.com)

Це доводить, що немовлята не просто пасивно слухають звуки, а активно їх аналізують, пов'язуючи з візуальною інформацією. Ранній розвиток такої здатності може допомогти в діагностиці та корекції мовних порушень.

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