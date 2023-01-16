У якому вигляді картопля шкідлива та чи варто від неї відмовлятись під час схуднення

Часто люди відмовляються від вживання картоплі, оскільки вважають, що вона завдає лише шкоди організму. Однак, це не так, і шкідлива вона лише тоді, якщо не правильно її приготувати.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
За словами фахівця, картопля може ускладнювати процес для тих, хто намагається скинути зайву вагу.
Картопля шкідлива лише тоді, якщо вживати:
Однак, картопля не завдасть ніякої шкоди організму, якщо їсти:
Також картопля є джерелом резистентного пробіотичного крохмалю, який надає відчуття ситості протягом довгого періоду часу. А якщо її багаторазово розігрівати, то цей ефект тільки посилюється.
Крім того, картопля багата на:
Експерт зазначила, що дані переваги не виключають той факт, що картопля містить найбільше вуглеводів та має високий глікемічний індекс.
"Але я не закликаю їсти її кожного дня, а зберегти у своєму раціоні один чи два рази на тиждень", - додала нутриціолог.
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