Пюре, печена чи сира? В якому вигляді картопля найкраща для схуднення

Крохмаль у картоплі: друг чи ворог?

Основним джерелом калорій у картоплі є крохмаль. У тонкому кишківнику він перетворюється ферментами на глюкозу, яка служить джерелом енергії для організму, зокрема для мозку. Але якщо споживати картоплю у великих кількостях, надлишок калорій може накопичуватися у вигляді жирових відкладень, спричиняючи зайву вагу або навіть ожиріння.

Хоча сира картопля не вважається популярною стравою, вона має несподівані переваги. Її крохмаль настільки міцно пов'язаний у молекулах, що ферменти тонкої кишки не можуть його розщепити. Такий крохмаль називають резистентним (РК).

Резистентний крохмаль проходить транзитом у товстий кишківник, де його метаболізують корисні бактерії. Продуктами цього процесу є коротколанцюгові жирні кислоти (бутират, ацетат, пропіонат), які:

знижують ризик діабету;

запобігають розвитку деяких видів раку;

позитивно впливають на мікробіом.

Цікаво, що резистентний крохмаль частково не засвоюється, а виводиться з організму. Це допомагає зменшити загальну кількість отриманих калорій, що є позитивним фактором для тих, хто стежить за вагою.

Секрети охолодженої картоплі

Найбільше резистентного крохмалю міститься у вареній або запеченій картоплі, яку охолодили. Якщо зварену картоплю поставити в холодильник на кілька годин, кількість РК у ній значно збільшиться.

Картопля - продукт із подвійним потенціалом. У сирому вигляді або після охолодження вона може позитивно впливати на здоров’я та навіть допомагати в контролі маси тіла.