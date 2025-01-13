Пюре, печена чи сира? В якому вигляді картопля найкраща для схуднення

Картопля - це не просто один із найпопулярніших харчових продуктів, а справжній предмет наукових досліджень. Хоча більшість із нас звикли вважати її основним джерелом крохмалю та калорій, вона має кілька несподіваних властивостей, які можуть позитивно впливати на здоров’я.

Чому картоплю треба їсти саме холодною, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Крохмаль у картоплі: друг чи ворог?

Основним джерелом калорій у картоплі є крохмаль. У тонкому кишківнику він перетворюється ферментами на глюкозу, яка служить джерелом енергії для організму, зокрема для мозку. Але якщо споживати картоплю у великих кількостях, надлишок калорій може накопичуватися у вигляді жирових відкладень, спричиняючи зайву вагу або навіть ожиріння.

Хоча сира картопля не вважається популярною стравою, вона має несподівані переваги. Її крохмаль настільки міцно пов'язаний у молекулах, що ферменти тонкої кишки не можуть його розщепити. Такий крохмаль називають резистентним (РК).

Резистентний крохмаль проходить транзитом у товстий кишківник, де його метаболізують корисні бактерії. Продуктами цього процесу є коротколанцюгові жирні кислоти (бутират, ацетат, пропіонат), які:

знижують ризик діабету;

запобігають розвитку деяких видів раку;

позитивно впливають на мікробіом.

Цікаво, що резистентний крохмаль частково не засвоюється, а виводиться з організму. Це допомагає зменшити загальну кількість отриманих калорій, що є позитивним фактором для тих, хто стежить за вагою.

Секрети охолодженої картоплі

Найбільше резистентного крохмалю міститься у вареній або запеченій картоплі, яку охолодили. Якщо зварену картоплю поставити в холодильник на кілька годин, кількість РК у ній значно збільшиться.

Картопля - продукт із подвійним потенціалом. У сирому вигляді або після охолодження вона може позитивно впливати на здоров’я та навіть допомагати в контролі маси тіла.