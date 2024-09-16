В якому темпі треба ходити, якщо хочете схуднути? Тренер Мандзяк все пояснив
Ходьба при схудненні - це найоптимальніший спосіб спалити калорії, бо це не стомлює та за годину можна спалити стільки ж калорій, як при силовому тренуванні.
В якому темпі треба ходити, щоб худнути, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Відповідь тренера Віктора Мандзяка
Для середньостатистичної людини ходьба зі швидкістю 4-5 км/год найбільш економна, тобто дозволяє на певну відстань потратити найменшу кількість калорій. А при підвищенні швидкості пересування тіла на кожен пройдений метр ти спалюватимеш більше калорій.
Віктор пояснив, що ходити треба швидко, бо це дозволяє не тільки дозволяє спалити більше калорій, а й береже дорогоцінний час.
За словами експерта, наш організм опирається схудненню, тобто підвищує апетит, робить нас лінивими до фізкультури і знижує метаболізм.
"Організм худнучого робить мускульну роботу більш економною. Економною - шо то означає? Що твої м'язи працюватимуть так же як раніше, але спалюватимуть менше калорій. І якщо економний автомобіль - це добре, то економна фізична робота - це теж добре", - написав Мандзяк.
При неспішній ходьбі ви будете спалювати, окрім того, ще на 26% калорій менше, просто тому, що мʼязи почали працювати економніше, прогулянки будуть моторними, то мʼязи стануть економнішими лише на 9%, додав експерт.
"Прогулюючись в швидкому темпі, ти перешкоджаєш намаганню організму економити калорії, ти змушуєш його спалювати їх більше. Швидка ходьба - це найпростіший і найефективніший спосіб потратити калорії без суттєвої втоми. Але саме швидка ходьба", - резюмував тренер.
Нагадаємо, що тренер назвав одну дію, яка точно звузить талію.
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