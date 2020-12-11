Украинцам рассказали, как получить компенсацию за лечение COVID-19 дома

Украинцы, которые проходят лечение от коронавируса не в стационарах больниц, могут получить компенсацию. Как объяснил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, средняя стоимость лечения пациента с COVID-19 в стационаре в условиях интенсивной терапии обходится Национальной службе здоровья минимум в 14 тысяч гривен.

Радуцкий рассказал, как получить компенсацию за лечение коронавируса в амбулаторной форме в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале ТСН. Он отметил, что за лечение COVID-19 в больнице полностью оплачивает НСЗУ. А вот те, кто имеет подтвержденный диагноз и лечился дома, должен собрать все чеки на покупку лекарств из аптек.

"Если человек не находится на стационаре, то семейный врач консультирует его бесплатно, а лекарства все равно человек идет в аптеку и покупает. Мне очень тяжело сказать, сколько стоит этот набор", - рассказал Радуцкий и подчеркнул, что пациенты в больницах не должны ничего платить. Если же медики требуют возмещение средств за лечение COVID-19, то нужно писать заявление в полицию.

Инициатива компенсации средств на лечение подтвержденного коронавируса в домашних условиях была принята еще два месяца назад. Для того чтобы получить компенсацию, украинцам нужно подать заявление, копии чеков из аптек в местное управление социальной защиты и предоставить результат положительного ПЦР-теста.

Однако, как рассказали в комментарии для РБК-Украина жители Полтавы, в местных управлениях защиты пока не принимают заявления, так как механизм оформления и получения компенсации пока не утвержден.

Радуцкий рассказал, как получить компенсацию за лечение коронавируса

Напомним, ранее мы писали о том, ФОПы могут оформить материальную помощь на детей из-за карантина.

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