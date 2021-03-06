Компания-гигант: как выглядит Serum Institute of India, производящая вакцину Covishield

История компании Serum Institute of India

Serum Institute of India - это индийская биотехнологическая и фармацевтическая компания. Это крупнейший в мире производитель вакцин. Его с легкостью можно назвать фармацевтическим гигантом. Предприятие расположено в городе Пуна и было основано Сайрусом Пунавалла в 1966 году. Компания является дочерней компанией холдинговой компании Poonawalla Investment and Industries.

Соответственно, компания уже 55 лет производит вакцины и ежегодно продает на мировой рынок 1,5 миллиарда доз.

Среди первых продуктов компании, производимых в больших количествах были столбняк антитоксин, змеиное противоядие, вакцина АКДС, а также вакцина MMR.

В 2009 году компания взялась за разработку вакцины от свиного гриппа. Сейчас в арсенале предприятия изготовление вакцин Tubervac ( BCG ), Poliovac от полиомиелита и другие вакцины для календаря вакцинации детей.

Как выглядит Serum Institute of India

Отметим, что Serum Institute of India создал самые современные лаборатории с высокотехнологичным оборудованием и компьютеризированным оборудованием для производства и тестирования биологических препаратов, спасающих жизнь.

Serum Institute of India находится в городе Пуна (фото: seruminstitute.com)

Вот так снаружи выглядит компания (фото: seruminstitute.com)

Вот так выглядит компания Serum Institute of India изнутри (фото: seruminstitute.com)

На сайте компании сказано, что производственные мощности постоянно модернизируются, чтобы обеспечить соответствие правилам GMP, и были аккредитованы Всемирной организацией здравоохранения. Вопреки мнению украинцев, что на предприятии работают люди без должной защиты и в антисанитарии - это совершенно не так.

65% вакцин для мирового рынка делаются здесь (фото: seruminstitute.com)

Предприятие располагает новейшими технологиями для проверки своих продуктов на наличие любых твердых частиц, не обнаруживаемых обычным человеческим глазом.

Имея лицензию на дополнительные объекты Serum Institute of India имеет возможность производить вакцины более чем на одном заводе, тем самым облегчая производство большого количества доз в кратчайшие сроки. Именно поэтому вакцины разрабатываются в рекордные сроки, но это не говорит об их плохом качестве.

Разработка вакцины от COVID-19

Компания Serum Institute of India сотрудничает с фармацевтической фирмой AstraZeneca, которая разрабатывает AZD1222 в партнерстве с Оксфордским университетом. Именно по заказу AstraZeneca в Индии изготавливают вакцину Covishield. Цена одной дозы вакцины для закупки составляет 3 доллара США, что позволит приобрести препарат странам с низким и средним уровнем дохода.

Очень важно отметить, что компания также достигла соглашения с Novavax о производстве вакцины Novavax NVX -CoV2373 для Индии и других стран с низким и средним уровнем доходов. Компания также будет производить назальную вакцину Codagenix CDX-005 от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует Covishield к использованию. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

Как изготавливают Covishield на Serum Institute of India