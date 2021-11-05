Комбинация вакцин от COVID в Украине: что делать, если не генерируется сертификат о прививках

В Украине людей прививают различными вакцинами от коронавируса, которые созданы по разным технологиям. Однако, иногда врачи решают прививать пациента различными препаратами.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
Так, сейчас в Украине так комбинируют вакцины от коронавируса: первая доза AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech, вторая доза Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Важно, что вакцину CoronaVac/Sinovac нельзя комбинировать с другими вакцинами.
Кроме того, сертификат о вакцинации можно получить, если прививка состоялась признанной в Украине комбинацией вакцин. Также встречаются случаи, когда сертификат не сгенерируется в мобильном приложении "Дия", если пациенту сделали прививку препаратами, которые не являются взаимозаменяемыми, или же если комбинация вакцин еще не признана в Украине официально.
Поэтому в таком случае пациенту перед вакцинацией нужно поинтересоваться возможностью сочетания вакцин и получением сертификата.
Отмечается, что если пациент уже вакцинирован, то надо следить за изменениями в нормативно-правовых актах о признании вакцин против COVID-19.
Ранее мы сообщали, что не все выздоровевшие от COVID-19 смогут получить сертификат.
Также мы писали, что COVID-сертификат в "Дие" теперь можно получить с паспортом-книжечкой.