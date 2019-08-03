У комбата киевской полиции случился психоз: скандал в Одессе получил продолжение (видео)

Скандал с командиром Киевского батальона полиции, который устроил дебош в центре Одессы, получил продолжение. Офицер Антон Сидоренко накануне был задержан коллегами за неадекватное поведение и драку в одном из кафе, после чего правоохранителя в наручниках доставили в участок, а затем - в больницу. В сети показали видео с агрессивным комбатом, который ругался и произносил всяческие бессвязные фразы.

В пресс-службе патрульной полиции объяснили, что у Сидоренко случился приступ и внезапное психическое расстройство. Самому командиру батальона №4 полка №2 управления патрульной полиции Киева коллеги дали очень положительную характеристику и отметили, что ранее никаких дисциплинарных замечаний не было, его неоднократно поощряло руководство, а Антон за свою работу в правоохранительных органах с 2015 года зарекомендовал себя "настоящим лидером, с кого можно брать пример и на кого равняться".

Командир Киевского батальона полиции Антон Сидоренко имеет положительную характеристику на работе (Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

После того, как офицера поместили в клинику, врачи взяли необходимые анализы, и экспресс-тесты показали отсутствие в его организме наркотических и психотропных веществ.

В Одессу Сидоренко отправили из столицы 1 августа в рамках реорганизации местной патрульной полиции. Однако в приморском городе с ним по неизвестной причине произошел эксцесс. Комбата в агрессивном и неадекватном состоянии патрульным пришлось утихомиривать слезоточивым газом.

Офицера полиции Антона Сидоренко задержали в Одессе за дебош (Фото с Facebook-страницы Николая Романовского)

Сейчас расследованием инцидента занялось Главное управление патрульной полиции в Киеве. Материалы служебного расследования забрали в столицу, а результаты анализов засекретили, передает "Страна".

Правоохранители утверждают, что у Сидоренко произошли проблемы с психикой и он нуждается в круглосуточном надзоре врачей в больнице из-за психоза.

Видео: YouTube / Yurec Odessa

"Есть вопросы и по анализам - дело в том, что экспресс-тесты достоверно не показывают наличия всего спектра наркотиков. Для более точного определения у него взяты анализы крови, мочи и волос", - заявили в полиции.

Как сообщалось, ранее в Николаеве бывшие нацгвардейцы устроили пьяный дебош в одном из кафе и избили полицейского. В результате инцидента пострадавшего пришлось доставить в больницу.

Напомним, недавно под Винницей сотрудники полиции издевались над задержанным мужчиной. Его били дубинкой и заставили приседать в отделении полиции. В сети показали видео инцидента.