Комары и коронавирус: какую угрозу несут насекомые для человека

Комары и коронавирус (Фото: pixabay.com)

Могут ли комары переносить коронавирус и какая другая опасность существует для человека

В Украине наступил летний сезон, а вместе с ним и сезон комаров. Так как комары способны переносить различные заболевания, то многих интересует, могут ли они переносить коронавирус.

Как объяснили во Всемирной организации здравоохранения, коронавирус – это респираторная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Основной источник передачи – капли, которые выделяются из дыхательных путей больного с кашлем, чиханием, а также при каплях слюны и выделениях из носа. На данный момент не ни одного зафиксированного случая передачи COVID-19 через укусы насекомых.

Однако комары несут другую опасность, так как они могут переносить различные заболевания через свои укусы. Об этом пишет издание Vesti.

"Если перед вами комар укусил, к примеру, собаку, больную токсокарозом, но может запросто передать вам это заболевание", - объяснил врач-натуропат Борис Скачко.

По словам специалиста, токсокары могут поселиться в легких человека и при заражении коронавирусом, человек может получить двойной удар на легкие.

Первый признак того, что после укуса комара токсокары попали в организм – беспричинный кашель, особенно по ночам. Выявить гельминтов поможет анализ, стоит обратиться к семейному врачу.

Есть и другая сторона медали. Комары очень чувствительны к крови человека, и они оценивают свою жертву по двум показателям – уровню молочной кислоты и углекислому газу. По кислоте комара определяет "вкусного" человека за 100 метров, по газу – за 10 метров.

Здоровый человек активно вырабатывает молочную кислоту и углекислый газ, так как правильно идет обмен веществ. У тех, у кого есть проблемы с выработкой газ и кислоты, обычно есть и сопутствующие заболевания - жировой гепатоз, стеатогепатит, скрытый диабет или нарушение работы печенки.

По словам Скачко, если ранее комары отдавали вам предпочтение, а потом перестали – то стоит обратиться к семейному врачу и пройти обследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали о животном, которое поможет победить коронавирус.

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Автор: Анна Шиканова