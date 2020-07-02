Комаровский жестко разнес усиление карантина в Украине: коронавирус спать ложится

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровский недоумевает относительно ужесточения карантина в Украине

Доктор Комаровский жестко раскритиковал новые карантинные правила в Украине. В частности педиатр недоумевает, как ограничение работы заведений во времени может сдержать COVID-19.

Медик говорит, что нахождение в таких закрытых помещениях с плохой вентиляцией, как зал кинотеатра, в принципе, рискованно. И время на это точно не влияет, ведь вирус не идет спать, не становится слабее в темное время суток. Об этом Комаровский рассказал в эфире "Украина 24".

Напомним, что в Киеве ограничили по времени работу разных заведений. Общепит, кинотеатры, разные развлекательные мероприятия должны закрываться и завершаться до 22:00.

"Почему вдруг время суток стало обстоятельством - я не знаю как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия киевских эпидемиологов", - заявил медик.

Он говорит, что гораздо разумнее было ограничить вход в общественные места людям из группы риска, в частности, пожилым украинцам.

Высказался Комаровский и по поводу бассейнов. По его словам, общественный транспорт гораздо опаснее, чем купание в воде.

"Через воду вирус не передается. Купание в бассейне многократно менее рискованно, чем любой автобус или троллейбус в городе Киеве", - говорит доктор Комаровский.

Комаровский раскритиковал ужесточение карантина в Украине (видео: Украина 24)

Напомним, что карантин начали усиливать в разных регионах, которые не соответствуют эпидемиологическим требованиям Минздрава. Так, 1 июля на ужесточение мер пошел Киев.

Ранее Доктор Комаровский также рассказал, как должны работать школы с 1 сентября.

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Автор: Светлана Мащенко