Комаровский высмеял заявление Билла Гейтса о новом смертоносном вирусе

Сбудется ли прогноз Билла Гейтса относительно новой пандемии?

Комаровский спешит успокоить: подобные заявления звучат смешно и очень похожи на пророчества оракулов.

"Я могу предсказать с 50% вероятностью что угодно. Есть ли риск, что мы придем к новой пандемии? Конечно, он есть", - сказал эксперт.

Причин для этого, говорит Комаровский, достаточно.

Во-первых, люди во многих странах создают уникальные условия для обмена инфекциями между человеческой популяцией и популяцией различных видов животных.

Во-вторых, есть идеальные условия для мутации вирусов.

В-третьих, существуют большие проблемы в отношениях с животным миром.

Однако врач-педиатр высшей категории подчеркнул, что не признает подобных заявлений, пусть даже это высказывание Билла Гейтса. Потому что остальные 50% может указывать на возможность другого развития сценария.

Что же сказал Билл Гейтс?

Напомним, что основатель компании Microsoft несколько дней назад заявил, что существует 50% вероятности, что в ближайшие 20 лет произойдет еще одна смертоносная пандемия.

"Это может быть рождено от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавирус..."- сказал один из богатейших предпринимателей мира.

По мнению Гейтса, "это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и намеренно распространил".

"Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно", - прогнозирует он.