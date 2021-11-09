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Комаровский высказался о таблетках от COVID-19 и когда их ожидать в Украине

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Вторник 09 ноября 2021 16:46
Комаровский высказался о таблетках от COVID-19 и когда их ожидать в Украине Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Евгений Комаровский высказался о таблетках от коронавируса "Молнупиравир" от компании Merck - первом в мире пероральном лекарстве от COVID, уже одобренном для применения в Великобритании. По словам педиатра и телеведущего, препарат показал высокую эффективность от болезни, но сейчас остается недоступным для украинцев, в частности, из-за высокой цены.

Об этом доктор Комаровский рассказал в эфире канала "Украина 24".

В настоящее время стоимость "Молнупиравира" составляет 700 долларов за пятидневный курс таблеток, поэтому "жителям нашей страны не нужно даже пытаться о нем думать", отметил врач.

Такие таблетки следует принимать как минимум в первые 3 дня болезни COVID-19, иначе они потом будут неэффективны, добавил Комаровский.

Он промоделировал ситуацию, если бы препарат в Украине появился в открытом доступе - если гипотетически Минздрав бы закупил ограниченное количество "Молнупиравира".

"Мы можем предположить ситуацию, что есть люди, для которых COVID смертельно опасен. Например, пожилой человек с гипертонической болезнью, после инсульта и так далее. И вот он заболел, а его семейный врач говорит, что тут вам срочно нужно это принимать и так далее", - высказался Комаровский.

В то же время у такого препарата будет "огромное количество противопоказаний", и в целом к нему будут относиться "крайне настороженно" в том плане, что таблетки однозначно работают, но когда при лечении вирусных инфекций используется один препарат, то к нему достаточно быстро формируется устойчивость вируса.

"Поэтому да, препарат интересный, интересный для врачей, чисто теоретически, но 99,5% жителей Украины, думаю, его нескоро увидят. Мы его увидим только тогда, когда Merck передаст патент - об этом идет речь - и наши друзья в Индии начнут это производить", - считает доктор.

При этом Комаровский высказал мнение, что у препарата "не очень сложная технология" и фармацевтический бизнес Украины смог бы его производить.

"Это повод сейчас посылать гонцов в фирму Merck", - думает он.

Как сообщалось, недавно в Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19.

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Доктор Комаровский Евгений Комаровский Коронавирус
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