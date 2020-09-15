Комаровский указал на вред сахара: это онкология и депрессия

Доктор Комаровский рассказал, к чему приводит употребление сахара человеком. Заслуженный украинский педиатр опубликовал на своей странице в Instagram схему, на которой указаны болезни, возникающие от употребления этого коварного углевода.

Сахар вызывает такие заболевания, как кариес, ожирение, сахарный диабет, артрит, акне, болезни сердца, дрожжевые инфекции. Очень важно, что сахар приводит к онкологическим заболеваниям и к депрессии.

Отметим, что ранее в СМИ появлялось утверждение, что сахар провоцирует онкологию, но это не было доказано учеными. Единственное, что чрезмерное увлечение сладким провоцирует ожирение. А это в свою очередь может способствовать развитию рака, та как полные люди больше склонны к этому.

К примеру, у женщин, достигших постменопаузального возраста, в несколько раз снижается активность работы яичников, синтез половых гормонов начинает происходить уже в жировых тканях. Такие процессы повышают риск развития опухоли матки или молочных желез.

Как мы ранее писали, диетолог рассказала про самый полезный сахарозаменитель, который является мощным природным антиоксидантом.

Ранее мы писали про орех, который признали сжигателем жира. Есть его советуют каждый день.