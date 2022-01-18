Комаровский сравнил заразность Омикрона с корью: "мы все получим этот вирус"

Сравнение с корью

По словам Комаровского, вариант SARS-CoV-2 "Омикрон" по своей заразности можно сравнить с корью.

"А это одна из самых заразных инфекций, существующих на земном шаре. Сравниться с корью не может, наверное, ничто. "Омикрон" практически такой же", - высказался он.

Доктор Комаровский напомнил свой прогноз, озвученный пару месяцев назад, что "Омикрон" придет в каждую носоглотку, и каждый человек получит "Омикрон".

Риск возможных осложнений

"Тут никакие маски, никакие противоэпидемические мероприятия не сработают. То есть мы все получим этот вирус. И чем это кончится? Скорее всего, те, кто привит, и те, кто болел, получат легкую форму заболевания", - поделился мнением врач.

В то же время, продолжил заслуженный педиатр, если же сравнивать "Омикрон" с гриппом, то новый штамм коронавируса заразнее, однако грипп чаще вызывает осложнения.

"Здесь тот же грипп, но плохо становится одному из 1000. Реально плохо. Но заболеют десятки миллионов. Поэтому общее количество тех, кому будет очень плохо, на кого не хватит медицины, кислорода и всего остального, будет огромным", - дал тревожный прогноз Комаровский.

Что делать украинцам из-за "Омикрона"

Он считает, что в Украине уже началась новая волна COVID-19 из-за штамма "Омикрон", хоть это и не отображается в настоящее время в статистике в связи с низким уровнем тестирования.

Хотя, по словам Комаровского, маски и вакцинация, а также наличие антител после выздоровления, не защитят от возможности подхватить этот вариант коронавируса, все равно прививки способны избавить от тяжелого течения болезни, от потенциальных осложнений.

"Условно говоря, когда к нам в организм попадет вирус, то те антитела, которые у нас есть вследствие вакцинации, не могут полностью его нейтрализовать. Они ослабляют его действие, не дают ему нас убить, но защитить от болезни не могут. Это особенность коронавируса вследствие его мутации", - объяснил врач.

Комаровский призвал вакцинироваться и делать бустерные прививки от коронавируса "всем взрослым жителям страны старше 18 лет, особенно, конечно же, всем группы риска: 60+, при диабете, ожирении".