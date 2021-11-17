UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Комаровский сообщил, можно ли прививаться от COVID при аллергии, диабете или высоком давлении

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса нужна аллергикам, людям с диабетом и повышенным давлением.

Об этом в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал доктор Комаровский.

Можно ли прививаться таким людям

"То есть если у человека есть какая-то болезнь, то она якобы дает ему возможность не прививаться? А болеть гриппом или коронавирусом при этом можно? Разве от них ему не станет еще хуже?" – привел пример Евгений Комаровский.

Людям с этими заболеваниями прививаться нужно первоочередно.

"Парадокс заключается в том, что если у человека есть фоновая болезнь, например, аллергия, и он заболел тяжелой формой гриппа, то эта ситуация для него намного опаснее, чем для того пациента, у которого нет фоновых болезней, – сказал медик.

По словам заслуженного педиатра и ведущего, наличие фоновой болезни – это не противопоказание, а прямое показание к вакцинации.

Напомним, многие украинцы просто не знают, что аллергия, диабет, повышение давление - совсем не являются противопоказаниями к вакцинации.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал два способа, как снизить заболеваемость COVID в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский