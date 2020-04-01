Комаровский сделал важное заявление: умственно отсталым моралистам

Коронавирус в Украине и карантин спровоцировали новый виток мошенничества - злоумышленники "вооружились" паническими настроениями граждан из-за опасной болезни и готовностью терять деньги, и наживаются на эпидемии.

Нужно сказать, что в МВД зафиксировали снижение уровня преступности на 30% в период ограничительных мер, но также посетовали на активизацию аферистов.

Так, известный доктор Евгений Комаровский, который регулярно выпускает видео с ответами на вопросы украинцев относительно COVID-19, средствах профилактики и защиты, стал новой "жертвой" мошенников. Педиатр заметил, что от его имени недобросовестные дельцы стали подавать маски, респираторы, санитайзеры и пульсоксиметры.

Доктор высшей категории в своем Telegram-канале 1 апреля предупредил граждан, что он не имеет никакого отношения к подобному бизнесу.

Также разгневанный Комаровский назвал мошенников "тварям" и "умственно отсталыми моралистами".

"Друзья, обращаю внимание: к тварям, которые от моего имени продают маски, респираторы, санитайзеры, пульсоксиметры и т.п. - я не имею никакого отношения. Умственно отсталым моралистам, подсчитывающим мои доходы, предлагаю пересчитать извилины в собственной голове", - говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, аферисты в период карантина разработали специальные вредоносные программы, сайты, которые воруют персональные данные и используют их для того, чтобы снять деньги с банковских карточек.

Также мы писали, какие новые схемы обмана придумали мошенники во время карантина.