Комаровський розповів про користь і шкоду картоплі: "все не так однозначно!"

"Багато людей принципово переконані в тому, що їм картоплю - не можна. Що картопля страшно шкідлива. Що від картоплі ось такі попи та обличчя. І взагалі - від картоплі буває діабет, рак, купа проблем із щитовидною та інше. І я це чую від купи народу", - каже доктор вищої категорії.

Комаровський зізнався, що в нього навіть складається враження, що для людей, які пильно стежать за дієтою не існує більшого ворога, ніж картопля.

Так, лікарю стало прикро, що про його улюблений овоч розповідають "стільки гидот", тож вирішив картоплю реабілітувати.

"Тому нумо розбиратися - що у картоплі не так, і що в ньому хорошого", - запропонував Комаровський.

Позитивні властивості картоплі

Овочі мають величезну кількість вітамінів В, С.

У шкірці картоплі багато калію, що дозволяє регулювати обмін натрію.

"Головна особливість картоплі - унікальна. Вона створює тривале відчуття ситості", - звертає увагу лікар.

У чому проблема з картоплею

"Картопля - це вуглеводи, перш за все крохмаль. Потрапляючи в наш організм крохмаль розщеплюється, перетворюється на глюкозу... робить це досить швидко, що створює навантаження на інсулін, на обмін речовин, і всю цю глюкозу треба швидко засвоїти", - розповів Комаровський.

При цьому, за словами лікаря, важливо зауважити, що весь крохмаль у картоплі - не однорідний, і його можна розділити на дві категорії.

Так, якщо перший дає глюкозу і швидко розщеплюється ферментами, то другий - особливий компонент - називається стійкий крохмаль.

Саме цей стійкий у тонкому кишечнику крохмаль доходить до товстого кишечника практично у незміненому вигляді, де "годує, прямо вирощує" корисну мікрофлору, регулює обмін речовин, впливає та зменшує запальні процеси.

"Від нього багато користі. Він профілактує онкологію товстого кишечника, допомагає впоратися із запорами. Коротко кажучи, у нього купа корисних ефектів", - наголошує лікар.

Важливе правило про картоплю

Як пояснив Комаровський, правильне приготування може вплинути на кількість стійкого крохмалю.

"Тобто ми можемо зробити так, що стійкий крохмаль, який не впливає на рівень глюкози, не підвищує його різко, і який доходить до товстого кишечника в незміненому вигляді, і там від нього купа користі - ми можемо зробити так, що його стане на 15-20% більше", - каже лікар.

Заслужений педіатр пояснив, що для цього треба не їсти картоплю одразу ж після приготування, а охолодити її, просто дати охолонути.