Комаровський розповів, як вилікувати бородавки без походів до лікаря

Що таке ВПЛ

Вірус папіломи людини - це дуже розповсюджена у світі хвороба, яка передається статевим і побутовим шляхом. У світі приблизно 80% людей є його носіями.

Типів цього вірусу існує близько 100, і всі вони поділяються на неонкогенні, середньонкогенні та високоонкогенні. Бородавки не належать до онкогенних типів, тобто це цілком доброякісні утворення на тілі.

Їх також поділяють на певні види залежно від локалізації. Зазвичай вони з'являються там, де була пошкоджена шкіра: шрами, тріщини, рани тощо. Також це дуже характерне явище для дітей і підлітків, чиї організми ще не сформувалися як слід.

Як бородавки поширюються

Оскільки заразитися цим можна і в побуті, і під час статевого акту (залежно від типу бородавок), то розповсюдитися по тілу вони можуть від дотиків. Наприклад, ви торкнулися бородавки, а потім ще якоїсь частини тіла. Це й може спровокувати появу нової.

Те саме стосується й використання рушників. Не потрібно витирати одним і тим самим рушником усі частини тіла, якщо у вас є бородавки.

Як вилікуватися від бородавок

Сьогодні не існує ліків, які могли б знищити ВПЛ в організмі людини. Єдиним методом для його стримування є підтримка імунітету та здоровий спосіб життя.

Однак є способи зовнішньої та внутрішньої дії на бородавку. Але перед тим, як починати лікування чи самолікування, ви повинні точно переконатися, що це бородавка, а не якесь злоякісне утворення.

Також є низка випадків, коли не варто займатися самолікуванням:

бородавка на обличчі чи статевих органах

велика кількість бородавок

бородавки, які болять, сверблять чи кровоточать

якщо у вас є імунодефіцит чи діабет

Для інших випадків сьогодні існує багато безрецептурних ліків, які діють на бородавку. Суть цих ліків полягає в тому, що коли бородавка починає руйнуватися, вмикається імунітет і допомагає її знищити.

Важливо! Перед нанесенням будь-яких ліків потрібно прочитати інструкцію.

Найпопулярнішим способом руйнування бородавки є перекриття доступу до повітря пластиром, найчастіше протимозольним. Таким чином у бородавці підвищується температура, і вона починає руйнуватися.

Як профілактувати бородавки

Вони лікуються та навіть можуть зникати самостійно. Але їх утворенню також можна запобігти. Ось головні правила: