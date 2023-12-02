Комаровський розповів, чому з'являються хвороби серця та судин

Немодифіковані фактори ризику

До цієї категорії належать фактори ризику, на які людина не здатна повпливати. Наприклад, сімейний анамнез хвороб. З усім тим якщо у когось із вашої родини була серцева патологія, ви також за замовчуванням ризикуєте її мати.

Лікар зазначає, що реальний ризик виникає, якщо серцево-судинне захворювання виникло у чоловіків після 55 років, а в жінок - після 65 років.

До речі, вік - це також той фактор, на який людина не може впливати. Чим старшою стає людина, тим вищим є ризик розвитку немодифікованої патології.

Етнічна приналежність також є немодифікованим фактором ризику. Вчені довели, що люди африканського, карибського та південноазійського походження мають вищий ризик серцево-судинної патології.

Ще один фактор ризику - це стать. Заведено вважати, що в чоловіків раніше та частіше розвивається серцево-судинна патологія.

Модифіковані фактори ризику

Індекс маси тіла

Якщо ваш індекс маси тіла перевищує позначку 30 й у вас є діагноз ожиріння, ви потрапляєте в групу ризику. З цим пов'язана низька фізична активність, надлишкова калорійність, неправильне харчування тощо.

Високий систолічний артеріальний тиск

Щонайменше 80% українців старші 50 років мають гіпертонічну хворобу. Усі ці люди також потрапляють у групу ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Високий рівень ліпопротеїдів низької щільності

Ці речовини можуть провокувати розвиток атеросклерозу. Проте вплинути на їхню появу в судинах людина може самостійно шляхом зміни свого способу життя та харчування.

Паління тютюну

На цю тему є багато досліджень, які вкотре доводять велику шкоду цигарок на всі системи організму та здоров'я людини загалом. І при цьому це саме той фактор ризику, який людина сама створює та на який самостійно може вплинути.

Цукровий діабет II типу

Це той типу цукрового діабету, який можна вилікувати й за допомогою препаратів, і шляхом зміни способу життя. Проте для цього також потрібно докладати зусиль.