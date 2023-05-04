Комаровський розповів, чому у людей в місті болить голова: ось що потрібно зробити

Головний біль може стати хронічним та значно зіпсувати життя, вплинувши на працездатність людини та нормальне функціонування в суспільстві. Існує причина виникнення головного болю, на яку варто звернути увагу.
Про це відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів на своїй сторінці в Instagram.
За його словами, на 99% основною причиною головного болю у дорослих людей у місті є надмірна кількість вуглекислого газу у вдихуваному повітрі.
Загалом, коли багато людей у приміщенні, нормально не працює система вентиляції, тому і починає боліти голова.
Лікар радить провітрити приміщення і йти гуляти.
"Робіть правильні висновки", - додав Комаровський.
Як пишуть на сайті медичної спільноти "Doc.ua", частота головного болю та інтенсивність симптомів також можуть відрізнятися. Типові симптоми головного болю включають:
Загалом симптоми головного болю можуть бути схожими на інші стани або проблеми зі здоров'ям.
Майже всі різновиди головного болю активують одні й ті самі больові рецептори. До найбільш серйозних причин належать:
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