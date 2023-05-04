Комаровський розповів, чому у людей в місті болить голова: ось що потрібно зробити

Основна причина

За його словами, на 99% основною причиною головного болю у дорослих людей у місті є надмірна кількість вуглекислого газу у вдихуваному повітрі.

Загалом, коли багато людей у приміщенні, нормально не працює система вентиляції, тому і починає боліти голова.

Лікар радить провітрити приміщення і йти гуляти.

"Робіть правильні висновки", - додав Комаровський.

Симптоми головного болю

Як пишуть на сайті медичної спільноти "Doc.ua", частота головного болю та інтенсивність симптомів також можуть відрізнятися. Типові симптоми головного болю включають:

гострий, пульсуючий або тупий біль;

здавлюючий біль;

біль з одного боку або з обох боків голови;

поступовий чи раптовий початок головного болю;

тривалість від менш як годину до кількох днів;

охоплює задню частину голови чи шиї;

рідше - нудота, блювання або чутливість до світла (світлобоязнь).

Загалом симптоми головного болю можуть бути схожими на інші стани або проблеми зі здоров'ям.

Чим небезпечний головний біль

Майже всі різновиди головного болю активують одні й ті самі больові рецептори. До найбільш серйозних причин належать: