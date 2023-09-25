Комаровський розповів, чи справді впливає цукор на появу прищів

Що відомо про зв'язок цукру та прищів

За словами медика, справді цукор впливає на утворення висипів на обличчі, але це далеко не єдиний чинник.

"Прищі швидше за все визначаються гормональним тлом, наявністю або відсутністю стресу, вашою генетикою, тим, як ви дотримуєтеся правил гігієни", - сказав лікар.

Він погодився з тим, що надлишковий цукор певним чином впливає на стан шкірного жиру та збільшує ризик появи прищів на 10-15%.

"Так що звичайно, якщо вас замучили прищі, обмежити себе в солодощах - не завадить, але навчитися жити у світі із собою, із власним стресом, гормонами - набагато важливіше", - сказав Комаровський.