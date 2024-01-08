Комаровський розповів, чи справді курячий суп рятує від ГРВІ

Чи допомагає курячий суп при ГРВІ

За словами лікаря, у всіх кухнях світу є рецепт рідкої страви з куркою і це використовується для лікування гострих респіраторних захворювань, кишкових інфекцій, а також для боротьби з похміллям.

"Медицина намагається пояснити, як же це допомагає. Насамперед, коли ви тримаєте піалу з теплим курячим бульйоном, то це непоганий еквівалент парової інгаляції, також ви отримуєте питво з електролітами", - сказав доктор.

Також він зазначив, що здебільшого людині приємно усвідомлювати, що бульйон їй дбайливо подав хтось із близьких, а отже кохання зігріває та лікує.

"Лікуйтеся курячим бульйоном, це здорово і точно безпечно", - резюмував експерт.