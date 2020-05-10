Комаровский развеял популярный миф о коронавирусе: забудьте об этом

Евгений Комаровский поделился последними новостями о коронавирусе 2020, а также развеял популярный миф, который активно распространяется в последнее время. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-аккаунте.

Комаровский отметил, что согласно новому исследованию, у всех, у кого был коронавирус, даже в легкой форме, вырабатываются антитела на уровнях, которые могут обеспечить защиту от данной болезни.

"Это говорит о том, что повторных случаев нет, наши шансы на выработку устойчивого иммунитета достаточно высоки. Это говорит о том, что после коллективного иммунитета или после появления вакцины у мира есть шанс сосуществовать с коронавирусной инфекцией или вообще забыть об этом", - прокомментировал доктор.

Также врач напоминает, что крайне важно соблюдать меры предосторожности и не выходить из дома без необходимости. Регулярно мойте руки водой с мылом и тщательно их высушивайте. Если такой возможности нет - используйте средство для протирания на спиртовой основе.

Комаровский развеял популярный миф о коронавирусе

Напомним, что Комаровский рассказал о жестокой афере, которая стала распространена во время карантина.

Мы писали, что дети начали умирать от загадочного синдрома. Многие из этих маленьких пациентов не имели респираторных симптомов, характерных для коронавируса, но у каждого из них тест показал наличие COVID-19.

А также сообщали о том, как украинцы готовятся к ослаблению карантина.