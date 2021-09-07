Комаровский развенчал самый главный миф о приеме витаминов

Питание и витамины

По словам медика, если вы питаетесь полноценно - принимать специально витамины вам не нужно.

"У нас есть такое массовое заблуждение, что доктор знает рецепт волшебного витамина, который вы в себя засунете, и жизнь изменится в лучшую сторону. Всемирная организация здравоохранения утверждает: необходимо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов", - отметил врач.

Исключение этому правила составляет лишь витамин D, который употреблять необходимо.

"Исключение разве что для витамина D, который, они говорят, вредно получать из солнца, потому что солнце плохо действует на кожу, его можно принимать и внутрь. Полноценное и разнообразное питание – это фактически разнообразие пищевых групп, то есть надо есть что-то мясное, что-то молочное, какой-то овощ, какой-то фрукт, крупу – вот вам и разнообразное питание, и никакие витамины вам не нужны", - объяснил Комаровский.

Заслуженный доктор дал совет украинцам, который поможет быть здоровыми.

"Вы видите источник негативной информации, им может быть сосед, телевизор, начальник на работе. Надо сделать все, чтобы нейтрализовать источник негативной информации. И второе – надо понимать, что физические нагрузки, здоровый сон и красота – это то, что нам действительно надо", - отметил Комаровский.