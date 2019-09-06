Комаровский развенчал один из главных мифов о прививках

Фото: Доктор Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский сообщил, существует ли связь между аффективно-респираторными приступами и прививками

Доктор Комаровский - известный украинский педиатр рассказал, существует ли связь между аффективно-респираторными приступами и прививками. Об этом он сообщил на видео, которое опубликовано на его страничке в Instagram.

Медику задали вопрос, почему педиатр запрещает недоношенному ребенку вакцинацию, если у него иногда случаются аффективно-респираторные приступы, а в 6 месяцев малышу сделали БЦЖ, что, по мнению педиатра в поликлинике, неправильно.

Доктор Комаровский отметил, что аффективно-респираторные приступы не имеют никакого отношения к прививкам.

"Вы становитесь на путь медицинского бизнеса. Приступы не связаны с вакцинацией и болезнями сердца. Никуда вам ходить не надо, все у вас будет нормально", - сказал эксперт.

Комаровский посоветовал человеку, задавшему вопрос, найти другого адевкатного невролога.

Как мы ранее писали, доктор Евгений Комаровский встал на сторону бабушек в вопросе кормления ребенка во время болезни.

Напомним, недавно педиатр жестко раскритиковал новомодный прибор, который по уверениям производителей должен убивать в помещении все вирусы.