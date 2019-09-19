Комаровский развенчал главный миф о ветрянке

Доктор Комаровский - известный украинский педиатр, который недавно рассказал, как давать детям лекарства, ответил на вопрос, можно ли не заболеть ветрянкой после контакта с больным. Об этом он сообщил на видео, которое опубликовано на его официальной страничке в Instagram.

Женщина задала вопрос медику, заболеет ли ее сын ветрянкой, если в детском саду он близко не контактировал с больным ребенком, который тоже находится в коллективе.

По словам эксперта, не заразиться ветрянкой в детском коллективе, если кто-то из детей болеет - невозможно. Вероятно, дитя переболело заболеванием просто в легкой форме.

"Очень часто под словом "близко не контактировал", люди имеют в виду: не целовался, не сидели и не ели за одним столом. Если в группе был ребенок с ветрянкой, значит все контактировали. Поэтому, если у вас в детском саду дважды была ветрянка, а вы не заболели, значит вы просто не заметили те несколько прыщей, которые были, и у вас просто ветрянка протекала легко", - сообщил доктор.