Комаровский развенчал главный миф о беге: это не продлевает жизнь

Доктор Комаровский рассказал, что марафонский бег совсем не продлевает жизнь.
Об этом заслуженный педиатр и ведущий сообщил в программе на канале "Украина 24".
По словам врача, большой спорт - это неполезно. Доктор имеет в виду именно профессиональный спорт, в процессе которого спортсмен часто приобретает травмы.
"Спорт - это про победить, а физкультура - это про оздоровить. Это же абсолютно разные вещи", - отметил врач.
Комаровский считает, что пробежаться на выходные с семьей в неспешном темпе - это прекрасно, а каждое утро "наматывать" условные 40 километров - это совсем нездорово.
"Обезвоживание, давление сумасшедшее - для кого вы это делаете? Это вредно и неполезно", - рассказал Комаровский.
Как мы ранее писали, Комаровский срочно обратился к СМИ из-за COVID.