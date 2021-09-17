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Комаровский развенчал еще один миф о вакцинации: это невозможно

Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровский объяснил, есть ли риск заболеть коронавирусом после введения вакцины. У некоторых пациентов после прививки в виде побочных эффектов появляются симптомы коронавирусом.

Как объяснил доктор Комаровский в своей передаче на телеканале "Украина", что от вакцины заразиться коронавирусом невозможно.

У некоторых людей на 1-2 день после вакцинации появляются острые симптомы заболевания: повышение температуры, катаральные явления. Создается впечатление, что вакцина принесла не пользу, а вред организму. Однако это не так.

"При появлении острых симптомов непосредственно после вакцинации можно заразиться только тогда, когда для вакцинации используется живой возбудитель", - объяснил Комаровский.

В качестве примера врач назвал оральную полиомиелитную вакцину – человек определенное время может выделять живой вирус в окружающую среду.

Эксперт отметил, что все вакцины от коронавируса – неживые, а это значит, что заразится болезнью от них невозможно.

"На сегодняшний день все вакцины от коронавирусной инфекции не имеют никакого отношения к живому коронавирусу. Во всех вакцинах используется либо инактивированный вирус, то есть вирус, который лишен своей заразности, либо используется фрагмент вируса. Конкретно – белок, который является источником образования антител", - добавил кандидат медицинских наук.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский развенчал основной миф про детский кашель.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский полностью опроверг самую распространенную страшилку о вакцинации.

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