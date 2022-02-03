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Комаровский разнес популярное лекарство от COVID: скотство на таком зарабатывать

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский озвучил свое мнение относительно препарата ремдесивир, который назначают при коронавирусе.

Об этом заслуженный педиатр написал в своем Telegram-канале.

"Очень значимо, как оценивают эффективность препарата – его же при легких формах не назначают, а только на этапе реального риска цитокинового шторма. Поэтому важно, как подобрана группа пациентов для исследования: у молодых людей будет одна эффективность, у пожилых — другая совершенно, у привитых — третья, у непривитых — четвертая… И поскольку группы очень неоднородны, то получаются разные результаты", - сообщил Комаровский.

Отметим, что ремдесивир - это противовирусный препарат, который назначается в тяжелых случаях у пациента. Комаровский считает, что его эффективность очень сомнительна.

"С моей точки зрения, ремдесивир — гениальный маркетинговый проект. Реальной эффективности очень-очень мало. Но врачи, назначающие его в нашей стране и имеющие процент от этого, просто в восторге от препарата: такие сумасшедшие деньги! Еще раз — эффективность его крайне сомнительна", - резюмировал медик.

Также медик уточнил, это совсем недешевое лекарство, и когда человек на ИВЛ и уже умирает, шансов никаких, а ему упорно продолжают покупать ремдесивир.

"Какое скотство — зарабатывать на таком! Последние деньги из людей вытягивать, зная, что все это безнадежно… Ужас!" - поразился заслуженный врач.

Для справки

Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 мая 2020 выдало в упрощённом порядке "разрешение для экстренного использования" ремдесивира для лечения COVID-19 в США.

Его цена в интернете стартует от 1400 гривен.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал последствие курения, о котором многие не подозревали.

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Доктор Комаровский