Комаровский "разнес" десятки аптечных средств: не тратьте деньги

Доктор Комаровский "разнес" ряд аптечных препаратов, которые якобы должны помочь от любого вируса. Такие противовирусные препараты сомнительного действия часто назначают как взрослым, так и детям при первых же проявлениях ОРВИ. Но Комаровский уверен - это в корне неправильно.
Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram
По словам медика, когда назначается противовирусный препарат, врач точно должен знать, как называется вирус, от которого его назначают.
"Как не существует универсального антибиотика, действующего на все бактерии, так и не существует противовирусного средства "вообще", ну т. е. такого, который действует на все вирусы", - пишет педиатр.
При этом есть препараты, которые могут действовать на конкретные вирусы: иммунодефицита, герпеса, вирус гепатита С, вируса гриппа.
Комаровский напомнил, что лечение противовирусными средствами - это серьезно, и, как правило, дорого, этим занимаются врачи, так как для каждого вируса разработаны строго определенные схемы лечения, учитывая такие факторы, как возраст пациента, тяжесть и форма болезни.
При ОРВИ почти никогда неизвестно, какой именно вирус виновник болезни. Это может быть грипп, парагрипп, аденовирус, риновирус, энтеровирус и еще несколько десятков.
Поэтому для удовлетворения спроса на фармацевты и создали не один десяток противовирусных средств, которые рекомендованы при любом ОРВИ, и их можно купить в любой аптеке без рецепта.
"Все эти средства относятся к лекарствам с недоказанной эффективностью. Ведь очень трудно доказать эффективность препарата, когда речь идет о лечении ОРВИ - болезни, с которой организм ребенка справляется при правильной помощи за 5-7 дней. И сократить эти сроки невозможно никакими лекарствами. Даже если очень хочется", - резюмировал педиатр.
Ранее доктор Комаровский рассказал, при каких ранах, пусть даже самых маленьких, нужно немедленно бежать к врачу.
Также педиатр рассказал, когда нужно сбивать даже маленькую температуру.