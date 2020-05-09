Комаровский рассказал о жестокой афере: бизнес на человеческих жизнях

Евгений Комаровский рассказал новые факты о коронавирусе 2020, а также поделился схемой популярной аферы, которая начала распространяться во время COVID-19. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

Врач решил поделится своими наблюдениями о взаимосвязи кожных высыпаний и COVID-19. По его словам, вопрос крайне спорный и неоднозначный. "Дерматологи по всему миру сообщают о том, что у пациентов с коронавирусной инфекцией имеются самые разнообразные кожные высыпания. Однако дело в том, что до настоящего времени никакой четкой и однозначной картины нет", - сказал Комаровский.

Также врач сообщил, как меняются подходы к скармливанию детей, если у мамы коронавирусная инфекция и поспешил заверить, что бояться нечего. "В лаборатории выявили антитела из грудного молока кормящих матерей. На данный момент идет изъятие плацент, пуповин, стула новорожденных и проб грудного молока во многих клиниках Берлина", - прокомментировал эксперт.

Возмущение у Комаровского вызвали мошеннические схемы, которые аферисты придумали для выманивая денег во время карантина. По его словам, сейчас мошенники реализовывают дезинфицирующие средства сомнительного происхождения из-за чего у людей возникают проблемы.

"Одним из факторов почему люди и медработники массово заражаются, когда у них на лице респиратор, - это проблема поддельных сертификатов, левой продукции, мошенничества. Респиратор, который ни на что не влияет. Это просто бизнес на человеческих жизнях", - отметил врач.

Коронавирус 2020 - Комаровский рассказал о мошенничестве

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