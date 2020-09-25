Комаровский рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Доктор Комаровский сообщил украинцам, когда закончится пандемия коронавируса во всем мире. На вопрос он ответил во время прямого эфира на своем YouTube-канале. По словам заслуженного украинского педиатра, это произойдет к концу 2022 года.

"Я был раньше уверен, что все это кончится к 1 мая, а если не повезет, ну к 1 июня наконец. Все наши надежды на ультрафиолет и открытый воздух не сработали. Мы переоценили возможность контактной передачи. Мы недооценили возможность вируса оставаться в воздухе", - сказал медик.

По словам доктора, прогнозировать сейчас развитие ситуации с инфекцией очень сложно.

"Я не верю в то, что карантинные ограничения способны что-либо кардинально изменить", - считает Комаровский.

Процент инфицированных будет увеличиваться до тех пор, пока 40% населения не будут иметь антитела. В Украине граждан новая волна COVID-19 ждет с начала отопительного сезона. Тогда влажность воздуха упадет, вирус будет дольше сохраняться в помещениях, особенно непроветриваемых.

Комаровский уверен, все закончится тогда - когда 60% населения переболеет коронавирусом либо, когда появится вакцина на рынке.

"Если будет вакцина - все закончится к концу 2022 года, если ее не будет - то скорее всего тоже к концу 2022 года", - подытожил Комаровский.

Как мы писали ранее, Комаровский сообщил, когда в Украине будет новая волна COVID-19.