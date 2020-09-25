Комаровский рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Доктор Комаровский рассказал, когда закончится пандемия (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский ответил на вопрос, когда закончится пандемия коронавируса

Доктор Комаровский сообщил украинцам, когда закончится пандемия коронавируса во всем мире. На вопрос он ответил во время прямого эфира на своем YouTube-канале. По словам заслуженного украинского педиатра, это произойдет к концу 2022 года.

"Я был раньше уверен, что все это кончится к 1 мая, а если не повезет, ну к 1 июня наконец. Все наши надежды на ультрафиолет и открытый воздух не сработали. Мы переоценили возможность контактной передачи. Мы недооценили возможность вируса оставаться в воздухе", - сказал медик.

По словам доктора, прогнозировать сейчас развитие ситуации с инфекцией очень сложно.

"Я не верю в то, что карантинные ограничения способны что-либо кардинально изменить", - считает Комаровский.

Процент инфицированных будет увеличиваться до тех пор, пока 40% населения не будут иметь антитела. В Украине граждан новая волна COVID-19 ждет с начала отопительного сезона. Тогда влажность воздуха упадет, вирус будет дольше сохраняться в помещениях, особенно непроветриваемых.

Комаровский уверен, все закончится тогда - когда 60% населения переболеет коронавирусом либо, когда появится вакцина на рынке.

"Если будет вакцина - все закончится к концу 2022 года, если ее не будет - то скорее всего тоже к концу 2022 года", - подытожил Комаровский.

Как мы писали ранее, Комаровский сообщил, когда в Украине будет новая волна COVID-19.