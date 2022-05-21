Комаровский рассказал о заикании у ребенка и назвал главные ошибки при лечении

Доктор Евгений Комаровский рассказал о такой проблеме как заикание. Это расстройство речи может проявиться у детей при ряде случаев, а при неправильной реакции родителей и ошибках при лечении - способно остаться и во взрослом возрасте. Известный педиатр объяснил, как этого не допустить.
Об этом врач высшей категории и телеведущий рассказал на своем YouTube-канале.
Так, подчеркивает Комаровский, развитие заикания возникает потому, что родители неадекватно отреагировали на первые проявления у малыша, и "практически своими руками испортили ребенку жизнь".
Вообще заикание имеет место примерно у 1% населения. При этом заикаются от 5 до 10% детей.
"То есть 7,5% детей заикаются, но остаются заикающимися взрослыми только 1%. Так, у большинства это проходит само по себе", - отмечает Комаровский.
Лечением заикания занимаются специалисты - в Украине логопеды, но в мире принято их называть речевой патолог.
К врачам следует обращаться в случаях, когда заикание у ребенка продолжается дольше 3-6 месяцев, и нет тенденции к улучшению. Или же - сразу, если это наследственное.
"В большинстве случаев задача логопеда или речевого патолога не говорить "ходите ко мне каждые два дня", а обучать родителей", - подчеркивает Комаровский и добавляет, что как правило лечение заикания - это длительный процесс, требующий терпения.
"Дети копируют поведение взрослых, ваши интонации. Если вы тарахтите и говорите быстро - ребенок копирует ваш темп речи, но его особенности не позволяют ему поспевать за вашим темпом речи, и он начинает заикаться. То есть вы должны сделать все, чтобы ребенок копировал спокойную, медленную речь", - рассказал Комаровский.
Педиатр рекомендует держаться подальше от тех медиков, которые начинают назначать вам какие-либо лекарства и препараты для избавления от заикания, называя их "шарлатанами".
При этом Комаровский добавил, что заикание может проявляться у детей с гиперактивностью, с аутизмом, при состоянии депрессии, при синдроме панических расстройств - и тогда назначают определенные препараты (антидепрессанты) для лечения именно основного заболевания, которое в свою очередь и усиливает заикание. Тогда это действительно может облегчить ситуацию.
Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, сколько может длиться кашель после болезни.
Добавим, перед этим Комаровский рассказал, как война скажется на психике украинских детей.