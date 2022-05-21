Комаровский рассказал о заикании у ребенка и назвал главные ошибки при лечении

Так, подчеркивает Комаровский, развитие заикания возникает потому, что родители неадекватно отреагировали на первые проявления у малыша, и "практически своими руками испортили ребенку жизнь".

Вообще заикание имеет место примерно у 1% населения. При этом заикаются от 5 до 10% детей.

"То есть 7,5% детей заикаются, но остаются заикающимися взрослыми только 1%. Так, у большинства это проходит само по себе", - отмечает Комаровский.

С чем связано развитие заикания

Прежде всего играют роль генетические факторы - процесс координации мыслей, дыхания, фонации, артикуляции может быть чем-то скомпрометирован генетически, что подтверждает ряд исследований.

Также заикание может быть обусловлено нейрогенными факторами (травма, инсульт),

Очень редко может быть психогенное заикание (острое психическое воздействие, испуг), хотя бытует мнение у многих, что это чуть ли не главный механизм, обращает внимание доктор Комаровский.

Кто лечит заикание, когда нужно обращаться к врачу

Лечением заикания занимаются специалисты - в Украине логопеды, но в мире принято их называть речевой патолог.

К врачам следует обращаться в случаях, когда заикание у ребенка продолжается дольше 3-6 месяцев, и нет тенденции к улучшению. Или же - сразу, если это наследственное.

"В большинстве случаев задача логопеда или речевого патолога не говорить "ходите ко мне каждые два дня", а обучать родителей", - подчеркивает Комаровский и добавляет, что как правило лечение заикания - это длительный процесс, требующий терпения.

Что важно делать родителям, какие главные ошибки

Как рассказывает педиатр, очень важна обстановка в семье и реакция родителей на заикание - не должно быть эмоциональной реакции на заикание.

Нельзя помогать ребенку говорить - подсказывать, произносить слова за него, перебивать, завершать слова и фразы вместо малыша. Важно ждать, проявлять терпение, слушать спокойно.

Ни в коем случае не ругайте за слова, которые заполняют паузы ("ну, это" и прочее), обращает внимание Комаровский.

Пробуйте вместе петь, читать стихи. Один из вариантов помощи - говорить шепотом.

"Дети копируют поведение взрослых, ваши интонации. Если вы тарахтите и говорите быстро - ребенок копирует ваш темп речи, но его особенности не позволяют ему поспевать за вашим темпом речи, и он начинает заикаться. То есть вы должны сделать все, чтобы ребенок копировал спокойную, медленную речь", - рассказал Комаровский.

Есть ли лекарства от заикания

Педиатр рекомендует держаться подальше от тех медиков, которые начинают назначать вам какие-либо лекарства и препараты для избавления от заикания, называя их "шарлатанами".

При этом Комаровский добавил, что заикание может проявляться у детей с гиперактивностью, с аутизмом, при состоянии депрессии, при синдроме панических расстройств - и тогда назначают определенные препараты (антидепрессанты) для лечения именно основного заболевания, которое в свою очередь и усиливает заикание. Тогда это действительно может облегчить ситуацию.