Комаровский рассказал, как вылечить ангину с помощью мороженого

Комаровский об употреблении мороженого (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровский сообщил родителям важную информацию

Евгений Комаровский рассказал о том, с какого возраста ребенку можно давать мороженое, а также сообщил, как вылечить ангину с помощью популярной сладости. Соответствующее видео врач опубликовал на YouTube-канале.

"Если у ребенка все нормально с двигательной активностью, то совершенно неправильно, неразумно лишать такого ребенка мороженого. Более того, его нужно всячески поощрять. Это правильно, это нормально", - пишет Комаровский.

Врач настаивает, что если ребенок хочет - купить можно. Особенно, если ребенок уже сам может принимать решения касательно того, что ему нравится, а что - нет. Однако есть нюанс: воздействие сахара на зубы имеет не самые приятные последствия.

Чтобы минимизировать риски и не травмировать зубы, Комаровский рекомендует после употребления мороженого сполоснуть рот или попить воды. Также можно почистить зубы - это один из лучших вариантов.

Доктор добавил: "Если у ребенка частые ангины, хронический тонзиллит, постоянно после холодного болит горло, то алгоритм действий стандартный: вы сегодня же отправляетесь в супермаркет и покупаете кило белого пломбира. И начинаете есть этот белый пломбир как лекарство. По чайной ложке три раза в день".

При этом важно не сразу проглатывать мороженое, а подержать во рту десять секунд, чтобы был контакт миндалин с холодом. Подержали-проглотили. Главное, действовать систематически, чтобы происходило закаливание организма.

Комаровский об употреблении мороженого

Напомним, что в ходе эксперимента у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины. Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании COVID-19.

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Автор: Дарья Яновская